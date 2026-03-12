El diputado de La Libertad Avanza por Tucumán, Federico Pelli, permanece bajo observación médica luego de haber sido atacado con un cabezazo durante una recorrida en la localidad de La Madrid, donde dirigentes del espacio habían llegado para asistir a vecinos afectados por el temporal.

Según informaron las autoridades del Hospital Regional de Concepción, el legislador sufrió una fractura en el tabique nasal y un traumatismo encefalocraneano como consecuencia del fuerte golpe recibido en el rostro.

Publicidad

Tras el ataque, Pelli fue trasladado de urgencia al centro de salud donde se le realizaron distintos estudios, entre ellos una tomografía. Los médicos confirmaron que no se detectaron lesiones cerebrales, aunque el impacto fue considerado importante y por ese motivo se dispuso que permanezca en observación para controlar su evolución.

Desde el hospital indicaron además que el traumatismo fue producto directo de la agresión. “El trauma fue realmente fuerte”, explicaron los profesionales que lo atendieron al describir el golpe que recibió el diputado durante el incidente.

Publicidad

Debido a la lesión y a la necesidad de un seguimiento más cercano, el legislador será trasladado a San Miguel de Tucumán, donde continuará con los controles médicos correspondientes.

El episodio ocurrió mientras el dirigente libertario participaba de una recorrida solidaria en zonas afectadas por las inundaciones. En medio de una discusión con un hombre que se encontraba en el lugar, el agresor le dio un cabezazo que lo dejó herido y sangrando en plena vía pública.

Publicidad

El hecho generó fuerte repercusión política y derivó en denuncias contra el atacante, identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, mientras continúa la investigación judicial por la agresión.