"Tu dinero está maldito": el engaño de tres gitanas que dejó sin ahorros a una peluquera

Un drama de dimensiones trágicas conmociona a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Merlín Díaz Silva, una peluquera de 30 años que había logrado construir su propio centro de estética con años de trabajo y sacrificio, decidió quitarse la vida después de caer en una estafa que la dejó sin todos sus ahorros.

Las sospechosas buscada. FOTO: Gentileza

El hecho ocurrió el 20 de enero, pero la historia recién cobró notoriedad pública en los últimos días, cuando su familia, aún devastada por la pérdida, comenzó a vender los muebles y equipos del local para poder hacer frente al alquiler y cerrar definitivamente el negocio que Merlín había soñado.

Publicidad

El engaño de la "maldición"

Según reconstruyeron sus familiares, todo comenzó cuando tres mujeres, que serían de etnia gitana, abordaron a Merlín y la convencieron de que su dinero estaba "maldito". Bajo esa premisa, le aseguraron que era necesario realizar un supuesto ritual espiritual para "liberarlo" de la maldición que pesaba sobre él.

La joven, convencida por el engaño, entregó todos sus ahorros: una suma cercana a los 14 millones de pesos que había juntado tras años de trabajo en su peluquería. Las estafadoras le prometieron que el dinero sería utilizado en el procedimiento y que luego le sería devuelto, libre de toda maldición.

Publicidad

Pero el dinero nunca regresó. Cuando Merlín comprendió que había sido víctima de una estafa, la situación económica y emocional se volvió insostenible.

Una vida que estaba empezando

Merlín Díaz Silva tenía 30 años y estaba en un momento de consolidación personal y profesional. Hacía apenas un año se había mudado junto a su pareja, con quien proyectaba construir un futuro. Su centro de estética y peluquería en Lomas de Zamora representaba el fruto de años de esfuerzo y ahorro.

Publicidad

El negocio no era solo su fuente de ingresos, sino también su proyecto de vida. Por eso, la pérdida de los 14 millones de pesos —prácticamente todo lo que había logrado reunir— significó un golpe devastador del que no pudo recuperarse.

El impacto en la familia

La tragedia no terminó con la muerte de Merlín. Su familia quedó enfrentando las consecuencias económicas del fraude. El local de peluquería, que había sido el sueño de la joven, ahora se convierte en una carga para sus seres queridos.

Actualmente, los familiares están vendiendo los muebles, los equipos y todo lo que hay en el centro de estética para poder pagar el alquiler del establecimiento y cerrar definitivamente el negocio. Es un cierre doloroso, que simboliza no solo la pérdida material sino también el final de un proyecto que Merlín había construido con tanto esfuerzo.

Una estafa que vuelve a repetirse

El caso de Merlín Díaz Silva volvió a poner en alerta sobre las estafas vinculadas a supuestos rituales espirituales o promesas de eliminar maldiciones. Este tipo de engaños suele aprovechar situaciones de vulnerabilidad emocional para convencer a las víctimas de entregar dinero u objetos de valor.

Las tres mujeres que estafaron a la peluquera permanecen prófugas hasta el momento. La familia de Merlín espera que la Justicia pueda dar con ellas, aunque saben que nada devolverá la vida de la joven ni el sueño que había construido.