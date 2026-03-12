Un descubrimiento reciente realizado por científicos vinculados a la NASA volvió a encender el debate sobre la posible existencia de vida en Marte. Los investigadores identificaron en una roca marciana señales químicas que podrían ser compatibles con procesos biológicos antiguos, lo que representa uno de los indicios más sólidos encontrados hasta ahora en el planeta rojo.

El hallazgo proviene del análisis de una roca denominada “Cheyava Falls”, detectada por el rover Perseverance durante su exploración en el cráter Jezero, una zona que hace miles de millones de años habría sido un antiguo lago o sistema fluvial. Los instrumentos del vehículo identificaron compuestos orgánicos y estructuras minerales que podrían estar relacionadas con actividad microbiana antigua.

Los científicos señalaron que la muestra contiene asociaciones de minerales y compuestos de carbono que, en la Tierra, suelen estar vinculados a procesos biológicos. Estas características llevaron a los investigadores a catalogar el hallazgo como una posible “biosignatura”, es decir, un indicio que podría sugerir la presencia de vida en el pasado.

Sin embargo, los especialistas subrayan que todavía no se puede confirmar la existencia de vida extraterrestre. Algunas de estas señales también podrían explicarse por procesos geológicos o químicos no biológicos, por lo que será necesario analizar las muestras con mayor profundidad para descartar otras hipótesis.

Por ese motivo, la comunidad científica considera fundamental que las muestras recolectadas por el rover puedan ser enviadas a la Tierra en futuras misiones. Analizarlas en laboratorios terrestres permitiría utilizar tecnología mucho más avanzada para determinar si las señales detectadas realmente tienen origen biológico.

Marte es uno de los principales objetivos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra debido a que en su pasado habría tenido agua líquida, condiciones climáticas más estables y ambientes potencialmente habitables. Estas características lo convierten en un escenario clave para comprender si la vida pudo surgir en otros lugares del sistema solar.

Mientras continúan las investigaciones, el descubrimiento representa un paso más en una de las preguntas científicas más profundas de la humanidad: si la vida existió alguna vez fuera de nuestro planeta. Los científicos insisten en que aún falta evidencia concluyente, pero reconocen que cada nuevo hallazgo acerca un poco más la respuesta.