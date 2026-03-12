La investigación por la muerte del cantante británico Liam Payne sumó un nuevo capítulo judicial: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el proceso contra los acusados de haberle suministrado drogas será juzgado en el ámbito de la Justicia porteña.

La decisión se tomó luego de un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la de la Ciudad sobre qué fuero debía intervenir en el expediente. Finalmente, los jueces determinaron que el presunto suministro de estupefacientes mediante pago corresponde a la jurisdicción porteña, por lo que el caso continuará allí hasta llegar a juicio.

Publicidad

En la causa están imputados Braian Nahuel Paiz, un camarero, y Ezequiel David Pereyra, ex empleado del hotel, acusados de haber entregado drogas al artista durante su estadía en Buenos Aires. Según la investigación, ambos habrían facilitado estupefacientes a cambio de dinero para que el cantante los consumiera.

El expediente se originó tras la muerte del ex integrante de One Direction, ocurrida el 16 de octubre de 2024, cuando cayó desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo. El episodio generó una investigación judicial para determinar las circunstancias que rodearon el hecho y la posible responsabilidad de terceros.

Publicidad

Las pericias toxicológicas realizadas tras su muerte indicaron que el cantante había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado antes del trágico episodio. Estos resultados reforzaron la hipótesis investigativa sobre el suministro de drogas durante su estadía en el país.

Con la resolución del Tribunal Superior de Justicia, el proceso judicial avanzará ahora hacia el juicio contra los acusados, en el que se buscará determinar si efectivamente entregaron drogas al músico y cuál fue su responsabilidad en los hechos previos a su muerte.