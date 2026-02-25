El Departamento de Defensa de Estados Unidos oficializó un contrato millonario para capacitar a pilotos argentinos que operarán los aviones F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca. El acuerdo establece que la Argentina abonará poco más de 33 millones de dólares a la empresa Top Aces Corp. para el entrenamiento.

Según la información oficial, el contrato contempla la formación de “pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EEUU”.

Cómo será el proceso

De acuerdo con lo publicado, 22 de los 33 millones de dólares se abonarán durante este año. El trabajo se realizará en el país y se extenderá hasta el 30 de junio de 2029, bajo la modalidad de Ventas Militares Extranjeras a la Argentina.

Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días arribará al Área de Material Río Cuarto una delegación de instructores de Top Aces para iniciar la capacitación de los pilotos argentinos.

Los F-16 comprados a Dinamarca

Las aeronaves fueron adquiridas a Dinamarca, país que está llevando adelante un recambio generacional de su flota aérea, reemplazando progresivamente los F-16 por los nuevos F-35 Lightning II.

En abril pasado, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado que llegaría al país un simulador para la formación de los pilotos, proceso que demandaría aproximadamente un año antes de la recepción efectiva de los aviones.

Con este paso formalizado por la administración estadounidense, el programa de incorporación de los F-16 entra en una etapa clave para la Fuerza Aérea Argentina.