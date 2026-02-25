Un hombre fue detenido e imputado en San Juan por ejercer de manera ilegal como psicólogo y emitir certificados sin contar con título ni matrícula habilitante. La audiencia de formalización se realizó en la provincia, lugar de origen del acusado, quien también habría desarrollado actividades similares en La Rioja. El caso se inició a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos local y derivó en la aplicación de una salida alternativa al proceso penal.

El ayudante fiscal Rodrigo Herrera explicó a DIARIO HUARPE que “en el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de formalización contra el señor Ruarte por el ejercicio ilegal de la profesión, sin contar con matrícula ni con el diploma oficial que lo habilite como psicólogo”. Según precisó, la investigación se centró en un hecho concreto que permitió acreditar la maniobra.

Publicidad

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, la denuncia fue presentada por la presidenta del Colegio de Psicólogos tras detectarse que una adolescente había mantenido algunas entrevistas informales con el acusado. “En ese contexto, el imputado le extendió un certificado en calidad de profesional para justificar inasistencias escolares”, indicó Herrera. La irregularidad fue advertida por las autoridades del establecimiento educativo, que verificaron con el Colegio que el hombre no figuraba en el registro de profesionales habilitados.

A partir de esa constatación, se radicó la denuncia y se iniciaron las actuaciones judiciales. “La información reunida permitió establecer que el ejercicio ilegal no habría sido un hecho aislado, sino una práctica que realizaba de manera frecuente”, señaló el funcionario judicial. Sin embargo, aclaró que la formalización se basó exclusivamente en el episodio denunciado, debido a las características procesales de la audiencia.

Publicidad

Herrera también mencionó que existen antecedentes de advertencias en la provincia vecina. “El Colegio de Psicólogos de La Rioja había emitido un comunicado alertando a la comunidad sobre una persona que estaría ejerciendo sin habilitación”, expresó, y agregó que esa información no fue incorporada como prueba en esta instancia, ya que el acto procesal tenía por objeto únicamente formalizar la investigación.

Como resultado de la audiencia, la Justicia resolvió otorgar al imputado la suspensión del proceso a prueba. “Se dispuso el beneficio por el término de un año, con la imposición de reglas de conducta que deberá cumplir estrictamente”, explicó el ayudante fiscal. Entre las condiciones establecidas se incluye la obligación de mantener buena conducta y solicitar autorización judicial para salir de la provincia, en virtud de que el acusado manifestó tener domicilio tanto en San Juan como en La Rioja.

Publicidad

El caso volvió a poner en foco la importancia de verificar la habilitación profesional en áreas vinculadas a la salud mental y el rol de los colegios profesionales en la detección temprana de prácticas irregulares. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo control judicial durante el período fijado, cuyo cumplimiento será determinante para la continuidad o el cierre definitivo del proceso.