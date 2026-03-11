Micky van de Ven al Liverpool: rumores, precio y la postura del club

El mercado de pases europeo centra su atención en Micky van de Ven, el central del Tottenham de 24 años que, según se informa, estaría abierto a unirse al Liverpool este verano.

Aunque su traspaso desde el Wolfsburgo en 2023 se cerró por 43 millones de libras, el fantasma del descenso de los Spurs ha reavivado los vínculos con Anfield, especialmente tras el "gran interés" reportado por Matt Barlow en enero,. No obstante, la operación parece haberse enfriado por parte de los Reds.

Dominic King, en declaraciones a talkSPORT, fue contundente sobre la situación: “Por lo que he oído, no creo que estén interesados en él”,. Pese a que King advirtió que “nunca diría nada definitivo sobre un traspaso futbolístico porque las cosas pueden cambiar”, concluyó que “por lo que he oído, creo que le gustaría venir al Liverpool, pero no estoy seguro de que el sentimiento sea totalmente mutuo en este momento”.

Actualmente, el defensor está tasado entre 70 y 100 millones de libras, una cifra que caería significativamente si el Tottenham finalmente desciende al Championship. Sin embargo, para el Liverpool la zaga no es una prioridad inmediata tras haber concretado el fichaje de Jérémy Jacquet del Rennes por 60 millones y ante el inminente regreso de Giovanni Leoni tras su cirugía de ligamento cruzado anterior.

La dirección deportiva prefiere enfocar sus recursos en la contratación de un extremo de alto perfil, como Yan Diomande del RB Leipzig, y en definir la continuidad de mediocampistas como Curtis Jones, Endo Wataru y Stefan Bajcetic.

Además, persisten las dudas sobre el futuro de Alexis Mac Allister ante el interés del Real Madrid. La posibilidad de incorporar a Van de Ven —quien se perderá el choque del domingo en Anfield por una suspensión tras ver la roja ante el Crystal Palace— solo cobraría fuerza si Ibrahima Konate no firma un nuevo contrato, aunque se estima poco probable que Jacquet acepte un rol de suplente a largo plazo.