La Ciudad de San Juan dará inicio este jueves 12 de marzo al período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante. El acto institucional marcará el comienzo formal del trabajo legislativo municipal para el año en curso.

La jornada comenzará a las 9:00 horas en la Sala Islas Malvinas Argentinas, donde se desarrollará la sesión de apertura. Allí, la intendente Susana Laciar brindará su mensaje anual ante el cuerpo deliberativo, en el que se espera que repase la gestión realizada y plantee los principales lineamientos de trabajo para este año.

Previamente, a las 8:45, se realizará un coffee break destinado a los trabajadores de prensa en la Sala de Cuadros del edificio municipal. En ese espacio, la jefa comunal ofrecerá un saludo de bienvenida a los periodistas antes del inicio del acto oficial.

Desde el municipio informaron además que los medios de comunicación podrán ingresar al recinto del Concejo Deliberante para la cobertura del evento, con acceso habilitado para la toma de imágenes y registros fotográficos durante el desarrollo de la ceremonia.

Finalmente, las autoridades municipales solicitaron puntualidad a los periodistas y equipos de prensa con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado de una jornada considerada de relevancia institucional para la Ciudad de San Juan.