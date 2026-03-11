Encontraron material pronográfico del taxista acusado de prostituir a una menor

En una audiencia realizada el martes 10 de marzo en los Tribunales de San Juan, la situación de José Alberto Furnari, un jubilado de 72 años que trabajó como taxista, se complicó significativamente.

La fiscal Adriana Ginestar, junto a la coordinadora Claudia Ruiz Carignano y el ayudante Omar Galiano de la UFI CAVIG, solicitaron ampliar el objeto de la Investigación Penal Preparatoria ante el juez.

Publicidad

Durante el acto, los investigadores expusieron que los nuevos peritajes realizados sobre una segunda unidad de procesamiento detectaron al menos diez imágenes de representaciones sexuales de menores de edad, las cuales se suman al material sensible hallado en una etapa previa de la causa.

Ante estas evidencias, la fiscalía agravó la imputación contra el detenido por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción y facilitación de la prostitución, figuras que se encuentran agravadas por la edad de la presunta víctima, además de sumarle el cargo por tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años.

Publicidad

Por su parte, el juez Eugenio Barbera resolvió ampliar la investigación para determinar posibles vínculos de Furnari con otros dos hombres sospechosos de integrar una red de explotación y dispuso extender por un mes la prohibición de que el acusado se acerque o contacte a la joven involucrada.