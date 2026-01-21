Argentina tendrá un lugar destacado en la próxima misión lunar de la NASA. El microsatélite Atenea, diseñado y construido en el país, será parte del primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de 50 años, previsto para febrero de 2026.

La misión Artemis II constituye un paso clave del programa lunar de la NASA. Se trata de un vuelo de aproximadamente diez días, destinado a validar los sistemas necesarios para futuras expediciones humanas en el espacio profundo. El lanzamiento se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con una ventana de operación que se extenderá hasta fines de abril.

Atenea: tecnología argentina en órbita lunar

El microsatélite argentino es un CubeSat clase 12U, integrado a bordo del Space Launch System (SLS), el cohete más potente construido hasta la fecha por la agencia espacial estadounidense. Atenea ya se encuentra en Estados Unidos, listo para ser lanzado, y será desplegado a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, marcando un récord para un satélite nacional.

Entre sus principales funciones, el satélite medirá dosis de radiación en órbitas profundas, evaluará componentes comerciales en el ambiente espacial, recolectará datos del sistema GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance, esenciales para la exploración más allá de la órbita terrestre baja.

El desarrollo de Atenea involucró a CONAE, la empresa estatal VENG S.A., la CNEA, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la UNLP, la UBA, y la Unsam, demostrando la colaboración entre instituciones nacionales de ciencia, tecnología y educación superior.

“Nuestra participación en esta misión fortalece la proyección internacional de la Argentina y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”, destacó Darío Genua, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Con Atenea, Argentina se suma a un hito histórico en la exploración lunar y consolida su presencia en la frontera tecnológica y científica internacional.