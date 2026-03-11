El fútbol de ascenso calienta motores. La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer los detalles del Campeonato de Primera B 2026, que este año contará con 20 equipos divididos en dos zonas (A y B) de 10 integrantes cada una. La lucha por el boleto a la Primera División será ardua y con un sistema de competencia que no dará tregua a los protagonistas.

El sábado será el puntapié iniciar de la competencia con Árbol Verde ante Los Pumas, Recabarren frente Punteto, Defensores de Los Andes contra Rivera, Villa Obrera midiéndose con Juventud Ullunera, Unión San Damián con Huarpes F.C, Fiorito contra Del Bono y Libertad Juvenil ante El Globo. Todos tendrán comienzo a las 17.

La fecha cerrará el domingo con tres partidos: Centenario Olímpico será local de San Agustín, Sportivo Federico Picón anfitrión de Juventud Unida y Villa Hipódromo ante Aberastain.

El camino del ascenso

En la primera fase, los equipos se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas, en partidos de ida y vuelta, completando un total de 18 fechas. De allí, los 5 mejores de cada zona clasificarán a la instancia de Primer Ascenso, donde jugarán 9 fechas a una sola rueda; el equipo que termine en la cima del puntaje subirá directamente a la máxima categoría.

El camino de la Reválida y el Segundo Ascenso

Para quienes no logren el pase directo, la historia será más larga. Los 10 clubes no clasificados jugarán una Reválida (9 fechas por sorteo). De ese grupo, los 7 mejores se sumarán a los 9 que quedaron en el camino del Primer Ascenso, conformando un cuadro final de 16 equipos.

Este tramo decisivo se jugará bajo la modalidad de Simple Eliminación. Un dato clave: los equipos que pelearon el primer ascenso (hasta la 8° posición) mantendrán la localía, mientras que los provenientes de la Reválida jugarán como visitantes. En caso de empate, la definición será por penales.

Las zonas del torneo

Zona A: Atl. Juv. Rivera, Atl. Los Pumas, Dep. Centenario Olímpico, Sp. Árbol Verde, Atl. Recabarren, Atl. Juv. Ullunera, Sp. Punteto, Def. de Los Andes, Ind. Villa Obrera y Dep. San Agustín.

Zona B: Sp. Federico Picón, Dep. Aberastain, Unión San Damián, Atl. Juventud Unida, Atl. El Globo, Huarpes F.C., J. B. Del Bono, Dep. Villa Hipódromo, U.V.C. Fiorito y Atl. Libertad Juvenil.