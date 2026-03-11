Vecinos del límite entre los departamentos Rivadavia y Chimbas manifestaron su preocupación por el estado de varios árboles que se encuentran secos y con riesgo de caída en la zona. El reclamo se concentra en calle Benavídez, antes de Rastreador Calívar del lado de Rivadavia, donde algunos ejemplares presentan un avanzado deterioro.

Según explicaron los residentes a GRUPO HUARPE, el problema se agravó tras los fuertes vientos registrados en las últimas semanas.

“Desde el viento fuerte pasó esto. Se cayó uno y se cortó la calle”, relató un vecino.

Uno de los puntos más preocupantes es que un árbol seco sostiene actualmente un pilar de electricidad, lo que impide que sea retirado hasta que se realicen trabajos en la estructura.

“Se ha firmado en el pilar esa rama y no la han cortado, han cortado el de al lado”, explicó otro vecino.

En la cuadra, varios árboles tienen décadas de antigüedad y, según los habitantes del lugar, no reciben mantenimiento desde hace tiempo.

Los vecinos también señalaron que la falta de riego en la zona aceleró el deterioro de los árboles. “El problema acá es la falta de agua en el acueducto. Por no limpiar el pasante, todo este sector se ha quedado sin agua”, indicaron.

La acequia, que tradicionalmente abastecía a los árboles del sector, actualmente no recibe caudal suficiente.

Temor por viviendas cercanas

La preocupación crece entre quienes viven en el lugar debido a que cerca de los árboles secos hay viviendas y construcciones precarias. “Es muy peligroso. Imagínate que acá enfrente hay dos árboles que están medianamente secos y si se llegan a caer hay departamentos atrás y una casilla de madera”, advirtieron.

Según contaron, tras el último temporal llegó personal policial para asistir en el momento, pero la intervención fue solo provisoria. “Ese día del viento fuerte vino un patrullero y atravesó el móvil, pero fue una solución momentánea”, afirmaron.

Mientras tanto, los vecinos continúan esperando que las autoridades realicen trabajos de poda o retiro de los árboles antes de que ocurra un accidente mayor.