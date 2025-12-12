Boca celebrará este viernes desde las 18:00 una nueva edición del Día del Hincha, la tradicional jornada que el club realiza cada 12 de diciembre desde 2012. La Bombonera abrirá sus puertas a las 17:00 para recibir a socios y simpatizantes en una tarde de fiesta, mientras el Consejo de Fútbol atraviesa horas clave para definir el futuro del proyecto deportivo 2026.

La reciente eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura dejó bajo análisis la continuidad del director técnico Claudio Úbeda. El entrenador tiene una reunión pendiente con el presidente Juan Román Riquelme y con Marcelo Delgado, quienes deberán resolver si sigue al frente del primer equipo. La charla estaba prevista para la final del Trofeo de Campeones de Reserva en Banfield, pero Úbeda finalmente no asistió al estadio.

Hasta antes del partido con Racing, Úbeda era número puesto para continuar. Sin embargo, la derrota, el polémico cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos y la falta de reacción táctica encendieron cuestionamientos tanto en la hinchada como en la dirigencia. Aunque Riquelme evaluaba sostenerlo para la Copa Libertadores 2025, Delgado se mostró cauto y aseguró que el club aún “está evaluando si sigue o no”.

La definición se espera entre este viernes y el fin de semana, en paralelo a los festejos que convocarán a miles de hinchas. El club anunció que la Bombonera abrirá a partir de las 17:00 y desde las 18:00 comenzarán las actividades centrales, que incluirán música, shows y la presencia de ídolos.

Mientras tanto, la Reserva de Boca atraviesa un presente brillante: el Xeneize se consagró bicampeón tras ganar el Torneo Proyección en una final ante Gimnasia (LP), y este jueves obtuvo el Trofeo de Campeones venciendo 2-0 a Vélez en el estadio Florencio Sola. Un logro que la dirigencia considera clave en la proyección de juveniles para el plantel profesional.