La tranquilidad de la Loma de las Tapias, una zona señalizada como área protegida en Ullum, quedó en el centro de la polémica luego de que vecinos denunciaran una presunta intervención ilegal que estaría destruyendo el cerro. Según el testimonio de un denunciante, camiones y máquinas pesadas ingresan con frecuencia al lugar, pese a la prohibición expresa que figura en los carteles oficiales.

“Entran y salen camiones, pero no tienen cartel. Los viernes se llevan las máquinas cargadoras”, indicó el vecino, quien registró los movimientos y alertó sobre el creciente deterioro del área. Además, sostuvo que la actividad habría generado un enorme vacío en la estructura natural del cerro: “Todo el cerro se han comido. Han dejado un hueco”.

Publicidad

La zona cuenta con carteles de “Patrimonio Protegido” y restricciones claras que prohíben circular en moto o bicicleta. Sin embargo, las imágenes y testimonios apuntan a un avance que iría mucho más allá del tránsito recreativo permitido.

El denunciante expresó que su principal objetivo es que las autoridades competentes intervengan para detener el deterioro y evitar mayores daños ambientales: La comunidad espera respuestas y acciones concretas para preservar uno de los entornos naturales más característicos de Ullum.