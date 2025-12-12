La banda Turf difundió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los fans luego del infarto que Joaquín Levinton sufrió durante la madrugada de este viernes, mientras ofrecía un show en un bar de Palermo. El mensaje, publicado en las redes del grupo, detalla que el cantante sintió un fuerte malestar en el pecho en plena presentación, lo que obligó a solicitar la asistencia del SAME.

El comunicado que compartió la banda.

Según informó Turf, Levinton fue trasladado de inmediato al Hospital Fernández, donde se le efectuó un chequeo completo que determinó la necesidad de colocarle un stent. “El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, afirmaron.

Publicidad

En el comunicado, la banda también explicó que la rápida atención médica permitió contener la situación y garantizar su estabilización. Además, expresaron su gratitud por la enorme cantidad de mensajes recibidos desde el momento en que trascendió la noticia. “Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor”, escribieron en el cierre.

Mientras Levinton continúa bajo control médico, Turf pidió respeto por el proceso de recuperación del músico y aseguró que cualquier información oficial será publicada a través de sus canales habituales. La agenda artística del grupo quedará sujeta a la evolución del vocalista.