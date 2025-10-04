A un año y un mes del fallecimiento de Selva Alemán, su pareja, el actor Arturo Puig, recordó a la actriz y dejó en claro cuánto la extraña. En un relato desgarrador, Puig repasó los recuerdos, los momentos compartidos y la profunda conexión que tenían.

En una conversación con Catalina Dlugi para la Once Diez, Puig compartió cómo está conviviendo con el dolor. "La extraño mucho a Selva era una persona divina y nos llevábamos muy bien". El actor confesó que va "día a día con momentos buenos y malos".

La huella que Selva Alemán dejó en la vida de Puig es imborrable, tanto a nivel personal como profesional. Cada gesto, recuerdo y decisión en la vida del actor parecen estar atravesados por la presencia de la actriz, y no puede evitar sentir el dolor cada vez que habla de ella. El actor rememoró anécdotas, proyectos compartidos y momentos íntimos que mantienen la memoria de Selva más que viva.

Puig reveló el proceso que siguió para sobrellevar la pérdida: "Me mudé, vendí mi casa e hice el duelo a la vez".

A pesar del dolor, el actor destacó la importancia del acompañamiento que recibe de quienes lo rodean. Sobre la contención de su entorno, afirmó: "Los compañeros me han llamado mucho y eso me ayuda". Añadió que juntos se ríen de las anécdotas y que sus compañeros "me cuidan".

Finalmente, Arturo Puig compartió una confesión que evidencia la intensidad de su pena: "Pasó un año pero salgo a la calle y siento que la veo a Selva o que me está esperando en casa".