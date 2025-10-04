La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity ya comenzó, y su nueva promo lanzó un momento protagonizado por Wanda Nara que recordó a Mauro Icardi y a un reciente episodio que generó todo tipo de comentarios.

Telefe se prepara para el regreso de MasterChef Celebrity el martes 14 de octubre. La nueva temporada de la competencia culinaria volverá a encender la "cocina más famosa del país" con Wanda Nara en la conducción y un jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

Con la mediática al frente del programa, el show está asegurado. El canal aprovechó la ocasión para darle "más sabor al ciclo" y lanzó una promo "cargada de picante" con un "fuerte palito" dirigido a Mauro Icardi. Este comentario hace referencia al "recordado episodio del video del 'maní'" que todavía sigue siendo tema de conversación.

Aunque al comienzo el tono parece serio, la parte más fuerte de la promo llega en el video donde se ve a la empresaria adoptando el rol de psicóloga de los tres jurados. "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", expresa Nara.

Los jurados se suman a la actuación, preparando la escena para la burla. Donato cuenta: "Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas". Martitegui, por su parte, añade que se trata de "errores imperdonables".

El momento cumbre llega cuando aparece Betular en escena. El pastelero, con su cuota de humor y haciendo alusión al video de la expareja de Nara, pregunta: "¿Es maní?". Wanda responde con un "¿Cómo?", a lo que Damián insiste: "¿Puedo?". Ella finalmente responde: "Sí, claro".

MasterChef Celebrity regresa con la promesa de "Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo".