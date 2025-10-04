La posible salida de Beto Casella de la pantalla de El Nueve, tras una tensa relación con el canal, ha desatado una ola de rumores sobre el futuro del exitoso programa Bendita. Aunque su contrato sigue vigente hasta 2027, el conductor se encuentra negociando con otros canales, y ya se barajan los nombres de quienes podrían reemplazarlo en caso de confirmarse su emigración.

Según la información revelada en Intrusos (América TV), Beto Casella estaría más cerca de América TV que de El Trece.

En caso de que Casella abandone El Nueve, se dieron a conocer los primeros nombres que están en carpeta para tomar las riendas de Bendita.

Los principales apuntados para reemplazar a Beto Casella son:

Guillermo López: Exconductor de Juego Chino (Telefe).

Edith Hermida: Quien actualmente forma parte del programa.

Las condiciones que Beto Casella puso en la mesa

La panelista Karina Iavícoli de Intrusos reveló detalles sobre las exigencias que Beto Casella habría planteado para su pase a otro canal:

Traerse a su productor general. Tres editores que estarían buscando irse de El Nueve. Tres panelistas, una de ellas siendo Edith Hermida.

Iavícoli también detalló que Casella estaría negociando un contrato para Hermida con el 50% de sueldo a favor de Edith (a comparación de lo que recibe en El Nueve), y pondría "su bello rostro" para dicha negociación. Si bien ambos canales dieron el visto bueno, Marcela Tauro expresó que "es muy difícil que Edith Hermida emigre a otro canal, ya que mantiene muchos años de antigüedad".

La palabra de Beto: “Somos como un matrimonio que ya no se toca”

Beto Casella habló sobre su posible salida en diálogo con Carlos Monti en la TV Pública, afirmando que se reunió con "todos los canales y las productoras" con programas propios, algo que pasa "todos los años en agosto y septiembre".

El conductor confesó que, si se mudara de canal, sería "doloroso" después de 20 años en la señal, pero que forma parte de las "reglas de juego de la tele".

Sobre su relación con El Nueve, Casella fue muy gráfico: "Con el canal somos como un matrimonio que ya no se toca". Admitió haber "amagué" muchas veces y terminó quedándose, sumando ya 20 años.

Finalmente, Casella reconoció que Transmitió su malestar con algunas cosas y la posibilidad de mudarse. No obstante, cerró con humor, señalando que, a pesar de tanto "piripipi", "quizá en febrero o marzo estoy arrancando de nuevo acá" en El Nueve.