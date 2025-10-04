Moria Casán puso punto final a los rumores que resonaban sobre su figura en la mañana de El Trece y confirmó su regreso a la televisión. La diva será la conductora matutina en la pantalla de El Trece.

La actriz y conductora reveló los detalles del nuevo ciclo a la salida del teatro, cuando fue abordada por el equipo de LAM (América). Ante la consulta de Ángel de Brito, Casán contó que la llamaron hace pocos días y "me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado".

Moria manifestó su interés en el proyecto, comparando la emoción con el momento en que la llamaron para Brujas, y señaló que el desafío es "nuevo" y "muy americano". Además, destacó que El Trece es un canal "de linaje de mucha fuerza, importante" y recordó que fue su primer canal de trabajo, al que fue llevada por Marrone. Respecto a los tiempos, Moria indicó que el programa "va a ser en noviembre".

Sobre el nombre del ciclo, la diva anticipó que se mantendrá el que ya tiene, pero en algún momento se incluirá su nombre, sugiriendo posibilidades como "Moria en Mujeres Argentinas" o "Moria es mujer argentina".

En cuanto al equipo, Casán explicó que en la semana se reuniría nuevamente con la gente de producción para finalizar los acuerdos. Señaló que hay que hablar sobre el panel, y aunque "algunos quedarán, otros no", la decisión se tomará entre ella y la producción. Moria se describió a sí misma como una profesional "segura" y "dinámica" que no "rompe las pel..." fuera del contrato.

Ángel de Brito abordó el tema sensible de la pica con Georgina Barbarossa, señalando que la prensa haría inevitable la competencia, ya que ambas irán al mismo horario. Moria, sin embargo, se mostró ajena a la rivalidad.

La diva sostuvo que las "malas relaciones" con otras personas no tienen nada que ver con lo que ellas hacen en la televisión, que son programas impuestos en canales líderes. Remarcó que ni ella ni Georgina se fijan en la competencia porque "somos artistas" con un back importante, y "no está en mi mente competir con nadie".

Casán fue categórica al referirse a la competencia por las mediciones actuales. Expresó que en los ratings que hay hoy en día, "es muy humillante competir para llegar a un dígito". Si uno piensa en la humillación de los números, "ya directamente te devalúa".

Al ser consultada por De Brito sobre si el rating le importa, Moria respondió con contundencia: "Cero, cero, cero, cero. No lo quiero saber". Para ejemplificar su desinterés por los números, mencionó su vasta trayectoria teatral: "Hace 50 años que hago teatro y nunca tuve que levantar una obra por parte del público" y "nunca pregunto en boletería cuánto hay".