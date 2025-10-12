Así fue la detención: capturaron a Pablo Laurta cuando desayunaba en hotel de Gualeguaychú

El operativo policial que culminó con la captura de Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, se desarrolló durante la mañana del domingo 12 de octubre en el restaurante del Hotel Berlín de Gualeguaychú. El sujeto fue sorprendido por efectivos de civil en el momento en que se disponía a desayunar, frustrando así su presunto plan de evadir la frontera hacia Uruguay en compañía de su hijo de cinco años.

La detención se produjo sin que se registrara resistencia por parte del acusado, quien fue reducido inmediatamente por los oficiales. Durante el procedimiento, el menor que se encontraba con él manifestó signos de alteración, siendo inmediatamente resguardado por personal policial especializado. Las imágenes del niño siendo contenido por una agente se difundieron ampliamente en medios de comunicación, simbolizando el final de su desaparición.

Tras su aprehensión, Laurta sufrió una descompensación que requirió su traslado a un centro asistencial local, donde permanece bajo custodia policial. El niño fue conducido a la Comisaría del Menor para su protección y evaluación correspondiente.

La localización del prófugo fue resultado de una investigación coordinada entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, que siguieron diversas líneas de investigación. Entre los elementos clave figuraron la desaparición del conductor Martín Palacios -quien había transportado a Laurta desde Concordia- y el hallazgo del vehículo de este último incendiado en las proximidades del lugar del doble homicidio. El rastreo tecnológico de dispositivos móviles permitió establecer la ubicación precisa del sujeto en el establecimiento hotelero, donde se desplegó el operativo final.

La captura puso fin a una búsqueda intensiva que se mantenía activa desde el descubrimiento de los cuerpos de las víctimas el día anterior, y que había incluido la activación del protocolo de Alerta Sofía para la localización del menor.