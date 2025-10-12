Una residente anónima ha generado impacto en redes sociales mediante la creación de mensajes y diseños elaborados con hojas secas en la vereda, como parte de su rutina matutina de limpieza. La iniciativa, caracterizada como un ejemplo de arte efímero, consiste en la disposición meticulosa de follaje para formar saludos y figuras que incluyen desde expresiones como "Buen día" hasta mandalas y emoticones.

La difusión del fenómeno se produjo a través de la usuaria FEMI (@femigangsta) en la red social X, cuya publicación alcanzó más de 100 mil interacciones y numerosos comentarios de usuarios que manifestaron admiración por la iniciativa. Los testimonios recogidos en la plataforma digital destacan el efecto positivo que estas creaciones generan en transeúntes y vecinos, calificando la acción como un valioso aporte al bienestar comunitario.

La repercusión obtenida evidencia la valoración social hacia gestos creativos que transforman actividades cotidianas en expresiones artísticas. Si bien se desconoce la ubicación exacta del barrio donde se desarrolla esta práctica, el caso se ha posicionado como un ejemplo de cómo iniciativas individuales pueden alcanzar relevancia digital y promover reflexiones sobre el impacto de las pequeñas acciones en el espacio público.