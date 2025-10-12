La campaña del frente Fuerza San Juan se intensifica de cara a las próximas elecciones, teniendo a Fabián Gramajo como uno de sus principales motores territoriales. El candidato a diputado nacional está multiplicando los recorridos en distintos departamentos de la provincia de San Juan.

Con un ritmo sostenido que lo caracteriza, Gramajo demostró que está llevando su mensaje a cada sanjuanino. En pocos días, su agenda incluyó actividades en departamentos clave:

Publicidad

Caminó en Pocito junto al también candidato Cristian Andino y al intendente Fabián Aballay.

Visitó Rawson, donde compartió actividades con el jefe comunal Carlos Munisaga.

El candidato reafirmó su postura y compromiso con el proyecto. En declaraciones a medios locales, Gramajo afirmó que "Banco este proyecto que es Fuerza San Juan". Subrayó que, con "humildad y mucho esfuerzo", él y su equipo de trabajo recorren la provincia. La intención es clara: "queremos que nos vaya bien en todos los departamentos", llevando su mensaje para que "cada uno de nosotros demos lo mejor de sí para que este gran proyecto colectivo abrace a todos".

Además de su militancia territorial, el actual referente chimbero también se ocupó de dialogar con sectores clave de la economía provincial. Gramajo participó de una importante reunión en la Federación Económica de San Juan, ubicada en el departamento de Capital.

Publicidad

Durante este encuentro, el candidato dialogó con Presidentes de distintas cámaras que integran la institución. Los empresarios compartieron su mirada sobre la realidad económica provincial y, de manera crucial, expresaron la confianza depositada en los candidatos de Fuerza San Juan.

Gramajo, aunque mantiene firme su compromiso con Chimbas, está redoblando su presencia en toda la provincia, buscando consolidar una propuesta que garantice una representación sólida de todo San Juan en el Congreso Nacional.