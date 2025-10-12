La emisión del sábado por la noche en la mesa de Mirtha Legrand se centró en el polémico show de Javier Milei en el Movistar Arena. La mesa estuvo conformada por figuras como Cristina Pérez, Gladys “La Bomba Tucumana”, Maximiliano Pullaro, Valentina Bassi y Marcos Novaro.

Fiel a su estilo, la conductora no se guardó nada y lanzó una "letal opinión" sobre el espectáculo ofrecido por el Presidente. Mirtha abrió el debate preguntando a sus invitados: “¿Les parece bien que haya cantado en el Movistar Arena? Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”. Esta frase directa y punzante marcó el tono de la noche, generando una "encendida conversación".

Valentina Bassi fue una de las primeras en expresar su malestar, haciendo hincapié en la contradicción del discurso presidencial posterior al recital: “Si después de cantar dice que va a cumplir con la ley de discapacidad pero no lo hace, entonces hay una contradicción enorme”, señaló la actriz.

Por su parte, Gladys La Bomba Tucumana aportó una mirada social, mezclando indignación y tristeza. La cantante se refirió a la realidad que observa: “Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones”. Aunque reconoció que "antes también pasaba", aseguró que "ahora veo más". Gladys también tuvo una crítica específica sobre el uso del recinto: “El Movistar Arena tiene que ser para los artistas. Yo quiero que lo alquilen para nosotros, no para los políticos”, expresó.

El gobernador Maximiliano Pullaro también se sumó a la polémica, siendo tajante al analizar el comportamiento del Presidente. Pullaro advirtió que el mandatario “Tiene que conectar con lo que le pasa a la gente”. Además, criticó el concepto de alcanzar un cargo tan importante, señalando que "uno no llega a un cargo tan importante para darse un gusto o viajar en un avión privado”.

Finalmente, cuando el debate parecía calmarse, Mirtha Legrand volvió al ataque y opinó fuertemente sobre el show de Javier Milei, dejando claro que la cena de la diva sigue siendo un "espejo afilado de la realidad".