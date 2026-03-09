Arrancó la vacunación antigripal con la aplicación de 9.500 dosis en la provincia

El Ministerio de Salud de San Juan informó que durante la primera semana de la campaña de vacunación antigripal se aplicaron 9.500 dosis, una cifra que supera el registro del mismo período del año anterior. El dato fue dado a conocer por el ministro Amílcar Dobladez en el marco de un evento sanitario realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El funcionario destacó la buena recepción de la campaña entre la población y explicó que los primeros grupos en acceder a la vacuna son el personal de salud y el personal de seguridad, conforme al orden de prioridad establecido. "Ha tenido mucho acercamiento de la gente a vacunarse", señaló.

Respecto al financiamiento, Dobladez aclaró que la vacuna antigripal integra el calendario nacional de vacunación, por lo que su provisión corre íntegramente a cargo del Estado nacional, sin costo para la provincia.

El evento en el que se realizaron las declaraciones también contempló actividades de prevención, testeo y asesoramiento en salud, con especial foco en la salud de la mujer, aunque abiertas a la comunidad en general.