El mercado automotor argentino registró una fuerte caída en febrero, cuando se patentaron 42.026 vehículos 0 km, lo que representó un descenso del 36,8% respecto a enero, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la comparación interanual, el retroceso fue del 5,7% frente a febrero de 2025, cuando se habían registrado 44.566 unidades. Con estos números, el acumulado del primer bimestre de 2026 alcanza los 108.480 vehículos, lo que implica una baja del 4,9% respecto al mismo período del año pasado.

Publicidad

Desde el sector explicaron que febrero fue “un mes complejo para tomar decisiones comerciales”, debido a distintos factores como menos días hábiles, volatilidad cambiaria, cuestiones estacionales y expectativas de precios que influyeron en la demanda.

A pesar de la caída, las concesionarias mantienen expectativas moderadas de recuperación para los próximos meses, en función de posibles cambios impositivos y de la evolución de las tasas de interés que podrían facilitar el financiamiento.

Publicidad

En cuanto al ranking de marcas, Volkswagen lideró las ventas de febrero con 5.898 unidades, seguida por Fiat (5.127) y Toyota (4.991). Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a encabezar los patentamientos, por delante del Fiat Cronos y el Peugeot 208.

El retroceso se da en un contexto de menor actividad en el mercado automotor en general, que también registró caídas recientes en las ventas de autos usados.