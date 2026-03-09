Economía > Economía
Venta de autos: en febrero cayeron casi 37% respecto a enero en Argentina
POR REDACCIÓN
El mercado automotor argentino registró una fuerte caída en febrero, cuando se patentaron 42.026 vehículos 0 km, lo que representó un descenso del 36,8% respecto a enero, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En la comparación interanual, el retroceso fue del 5,7% frente a febrero de 2025, cuando se habían registrado 44.566 unidades. Con estos números, el acumulado del primer bimestre de 2026 alcanza los 108.480 vehículos, lo que implica una baja del 4,9% respecto al mismo período del año pasado.
Desde el sector explicaron que febrero fue “un mes complejo para tomar decisiones comerciales”, debido a distintos factores como menos días hábiles, volatilidad cambiaria, cuestiones estacionales y expectativas de precios que influyeron en la demanda.
A pesar de la caída, las concesionarias mantienen expectativas moderadas de recuperación para los próximos meses, en función de posibles cambios impositivos y de la evolución de las tasas de interés que podrían facilitar el financiamiento.
En cuanto al ranking de marcas, Volkswagen lideró las ventas de febrero con 5.898 unidades, seguida por Fiat (5.127) y Toyota (4.991). Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a encabezar los patentamientos, por delante del Fiat Cronos y el Peugeot 208.
El retroceso se da en un contexto de menor actividad en el mercado automotor en general, que también registró caídas recientes en las ventas de autos usados.