La senadora Patricia Bullrich publicó un fuerte mensaje en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), donde criticó a sectores del feminismo y reivindicó la libertad individual.

A través de su cuenta en X, la dirigente saludó a distintas mujeres y destacó valores como el trabajo, la independencia y la ambición personal. “Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre”, escribió.

En el mismo mensaje, lanzó cuestionamientos hacia lo que definió como una etapa en la que ciertos sectores intentaban imponer una única visión dentro del debate público. “Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas”, afirmó.

Bullrich sostuvo además que ese período ya quedó atrás y cerró su publicación con una consigna vinculada al ideario liberal: “Ese tiempo quedó atrás. Viva la libertad”.

El mensaje generó repercusiones y críticas en redes sociales, donde distintos dirigentes y usuarios debatieron sobre las declaraciones realizadas durante la conmemoración del 8 de marzo.