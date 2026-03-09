Esta semana será clave para definir dónde se jugará la Finalissima entre la Selección argentina y España, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024.

El encuentro estaba programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente generó incertidumbre sobre la posibilidad de disputar el partido en ese país.

Publicidad

La situación se agravó luego de que la federación qatarí decidiera suspender temporalmente las competiciones deportivas por razones de seguridad, lo que obligó a la FIFA, la UEFA y la Conmebol a analizar distintos escenarios para el evento.

Desde la UEFA señalaron que todavía no hay una decisión definitiva y que las conversaciones con los organizadores continúan. El organismo europeo indicó que la resolución sobre la sede se tomará hacia finales de esta semana.

Publicidad

Mientras tanto, algunas federaciones evalúan sedes alternativas en Europa, aunque Qatar mantiene la intención de organizar el partido si la situación se estabiliza en la región.

La Finalissima promete ser uno de los grandes eventos del calendario futbolístico de 2026, con figuras como Lionel Messi en Argentina y Lamine Yamal en España como protagonistas del duelo entre los campeones de ambos continentes.