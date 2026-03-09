El presidente Javier Milei habló sobre el valor que podría tener hoy en el circuito internacional de conferencias y aseguró que su tarifa podría llegar a los 500.000 dólares por presentación si decidiera dedicarse a esa actividad.

Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que su perfil y visibilidad global como jefe de Estado y economista lo posicionan como un expositor muy demandado en foros empresariales y académicos. Por eso, planteó que el valor de sus charlas podría ubicarse en cifras muy superiores a las que cobraba antes de asumir la presidencia.

Antes de llegar al Gobierno, Milei había explicado que sus ingresos provenían en gran parte de conferencias, clases y la venta de libros, y que por cada exposición solía cobrar entre 10.000 y 25.000 dólares.

El mandatario mencionó este tema al referirse a su actividad profesional previa a la política y a cómo los economistas y analistas internacionales suelen recibir honorarios elevados por participar en eventos y foros económicos.

Las declaraciones se dieron en medio del debate público sobre los ingresos de figuras políticas y el rol de los conferencistas en el circuito empresarial global, donde líderes políticos y economistas suelen recibir pagos importantes por sus presentaciones.

