Quién es la famosa que se reconcilió con su ex tras una escandalosa separación

La historia de amor entre Delfina Chaves y Martijn Lakemeier suma un nuevo e importante capítulo. Tras atravesar distancias geográficas y rumores de ruptura, los protagonistas de la serie Máxima fueron captados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, listos para embarcar en un vuelo con destino a Ámsterdam.

Las imágenes, que confirman la consolidación de esta vuelta, muestran a los actores caminando relajados por la terminal con equipaje de mano. El periodista Fede Flowers, encargado de difundir el material, fue categórico al describir la situación: “Exclusivo: viaje de reconciliación. Delfina Chaves rumbo a Ámsterdam junto a su novio y actor Martijn Lakemeier, recientemente reconciliados”. Según el cronista, antes de abordar, el intérprete neerlandés realizó una compra en el sector de free shop: una caja de cigarrillos con un valor de 54 dólares.

Este viaje hacia el Viejo Continente no es casual. El vínculo nació precisamente en los Países Bajos durante el rodaje de la producción de HBO MAX, donde Chaves y Lakemeier interpretan a la reina Máxima Zorreguieta y al rey Willem-Alexander. Aunque la química traspasó la pantalla y el romance fue confirmado por ellos mismos, el fin de las grabaciones y el regreso de la actriz a la Argentina habían enfriado la relación.

Sin embargo, el clima cambió radicalmente durante el reciente cumpleaños número 30 de la actriz en Buenos Aires. En plena celebración, Martijn apareció de sorpresa con una peluca rubia y anteojos llamativos para alcanzarle la torta, gesto que conmovió profundamente a la argentina. Ahora, con el estreno de la segunda temporada de la serie en el horizonte, la pareja se muestra más unida que nunca en el continente donde todo comenzó.