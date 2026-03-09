El conductor Alejandro Wiebe, conocido como Marley, y la modelo y conductora Vicky Xipolitakis visitaron San Juan en el marco de la producción de un especial del programa Por el Mundo, que se emitirá por Telefe. Ambos pasaron por el Teatro del Bicentenario, donde atendieron a la prensa local y compartieron sus impresiones sobre la provincia.

El conductor y Vicky Xipolitakis están en San Juan filmando un especial de Por el Mundo. FOTO: DIARIO HUARPE

Marley destacó el estado de conservación del patrimonio histórico y cultural sanjuanino y reservó un elogio particular para el coliseo donde se realizó la conferencia: "El teatro no lo conocía. Wow, es majestuoso". El conductor señaló que ya había visitado San Juan anteriormente, pero que esta vez conoció sitios que no había recorrido antes. "La última vez me había sorprendido mucho, pero no había conocido esta parte", recordó, en referencia al convento donde funciona el museo dedicado a José de San Martín y al Cabildo. Su balance fue contundente: "Está muy cuidada. Se nota que hay mucho trabajo acá".

El conductor también reveló un vínculo personal con la provincia. "Viví acá un mes cuando tenía 18 años, así que bueno, siempre es un placer volver", contó. En esa línea, el equipo también participó del pasaporte turístico provincial, una iniciativa que permite acumular sellos en distintos puntos de interés. "Ya tenemos un par de sellos. Un día te podés ganar un viaje", comentó Marley con entusiasmo.

Xipolitakis, en tanto, se mostró igualmente entusiasmada con la visita. "Me encanta San Juan. Estamos yendo a lugares increíbles y conociendo lo linda que es", afirmó. Consultada sobre qué es lo que más la impacta de la provincia, destacó por encima de los paisajes a sus habitantes: "La gente es tan cálida, tan amorosa y te hace sentir. Así que todo es un todo".

Sobre su relación de trabajo con Marley, Xipolitakis fue categórica: "Cada vez que me llaman de parte de Ale, para mí con él voy hasta el fin del mundo. Lo conocí como persona, como profesional y para mí ya es familia".

La agenda de la producción incluyó una extensa lista de destinos: el dique Punta Negra, una bodega en Sierras Azules, las termas de Pismanta, Barreal, la Pampa del Leoncito y el Parque Provincial Ischigualasto, entre otros puntos. "En dos días tenemos más de 50 puntos que recorrer", señaló uno de los integrantes del equipo. El grupo tenía previsto permanecer en la provincia hasta el miércoles.

Consultado sobre la fecha de emisión, Marley indicó que el especial saldría al aire el 22 o el 29 de noviembre, un domingo a la noche.