El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, se refirió al avance de la obra de ampliación del Instituto Odontológico, un proyecto que busca incrementar la capacidad de atención mediante la incorporación de nuevos consultorios y equipamiento. La intervención permitirá duplicar la cantidad de sillones odontológicos disponibles, que pasarán a ser 72, con el objetivo de ampliar la cobertura de prestaciones y responder a una demanda sostenida de la población.

Durante una recorrida por la obra, el funcionario explicó a DIARIO HUARPE que los trabajos avanzan según lo previsto y destacó la magnitud de la infraestructura que se está desarrollando. “Cada vez que visitamos la obra observamos avances significativos y confirmamos la importancia del proyecto. Se trata de una ampliación que permitirá duplicar la cantidad de sillones odontológicos y mejorar tanto la calidad como la cantidad de prestaciones que se brindan a la comunidad. Aumentaremos la cantidad de sillones a 72”, señaló.

El ministro indicó que la ampliación responde a una necesidad detectada en el sistema de salud pública, particularmente en el área odontológica. “Existe una demanda importante de atención odontológica en la población y esta obra permitirá fortalecer la respuesta del sistema sanitario. Con más consultorios y equipamiento, será posible atender a un mayor número de pacientes y ampliar los servicios disponibles”, afirmó.

Cuándo terminará la obra

En relación con los plazos de finalización, Dobladez explicó que la ejecución de la obra depende del Ministerio de Infraestructura, organismo encargado de su desarrollo. “La fecha de inauguración será definida por el área responsable de la obra. En esta etapa final se trabaja principalmente en detalles de instalación y en la incorporación del equipamiento necesario para el funcionamiento de los consultorios”, sostuvo.

El funcionario también remarcó que la instalación de sillones odontológicos requiere condiciones técnicas específicas, lo que forma parte del tramo final de la obra. “La colocación de cada sillón odontológico implica características particulares vinculadas a conexiones, equipamiento y funcionamiento. Por ese motivo, esta etapa final demanda un trabajo detallado en la instalación”, explicó.

Más personal

La ampliación del instituto también implicará la incorporación de nuevo personal para garantizar la atención en las futuras instalaciones. “Está previsto sumar profesionales y personal de salud durante este año. La ampliación del Instituto Odontológico, junto con otras obras sanitarias en marcha, requerirá la incorporación de nuevos trabajadores para sostener el funcionamiento de los servicios”, indicó.

En ese sentido, el ministro mencionó que el fortalecimiento del sistema sanitario incluye también la formación de profesionales. “Se prevé ampliar los cupos de la residencia en odontología para permitir que más profesionales puedan realizar su formación dentro del sistema público”, expresó.

Además de la ampliación del Instituto Odontológico, el Ministerio de Salud proyecta cubrir necesidades de personal en otras obras hospitalarias que se encuentran en ejecución. “El sistema de salud se prepara para nuevas infraestructuras, entre ellas la ampliación del Hospital Rawson y la apertura de hospitales en Angaco y Calingasta. Estas iniciativas requerirán recursos humanos adicionales para garantizar la atención”, concluyó.