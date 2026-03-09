En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Salud de San Juan realizó una jornada de prevención y promoción de la salud en Plaza Seca, con la participación de distintos programas y equipos sanitarios. La actividad fue organizada por la Secretaría Técnica, el Departamento de Medicina Asistencial y la División de Trabajo Social, con el objetivo de acercar servicios y asesoramiento a la comunidad.

Romina Mataix, jefa del Departamento de Medicina Asistencial, explicó que durante la jornada participaron distintos equipos de salud que brindaron información y orientación a la población. “Estamos mostrando el trabajo que realizamos y ofreciendo espacios para que las personas se acerquen, hagan consultas y reciban asesoramiento”, señaló.

Entre los servicios disponibles se destacó el stand de vacunación, donde se completó el calendario para toda la familia. Las personas interesadas solo debían acercarse con su número de DNI, ya que el personal cuenta con una base de datos para verificar qué dosis corresponden en cada caso.

Además, participaron el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, equipos de violencia y trabajo social, personal de hemoterapia y otros programas sanitarios que brindaron información y asistencia.

Las actividades comenzaron a las 8:30 de la mañana y se extendieron hasta el mediodía, con el objetivo de facilitar el acceso de quienes circulan por la zona del Centro Cívico.

Desde Salud también recordaron que ya comenzó la campaña de vacunación contra la gripe, destinada en esta primera etapa al personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, como asma, EPOC, cáncer o diabetes, considerados grupos de riesgo.