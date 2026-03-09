Nueva guerra entre Zaira Nara y Paula Chaves: qué pasó entre las famosas

En medio de un clima de máxima tensión mediática, Zaira Nara ha decidido responder al conflicto con Paula Chaves mediante el silencio y la sofisticación. Mientras en Argentina estallaba una nueva guerra de declaraciones, la modelo se trasladó a la capital francesa para cumplir con una agenda cargada de compromisos profesionales junto a Juan Minujín para una firma de renombre.

La ruptura definitiva se precipitó luego de que Paula Chaves explotara en la red social X. "¡Por Dios Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento", sentenció la conductora, harta de que se la vincule con el pasado de su ex, el polista Facundo Pieres. Chaves incluso hizo pública una conversación privada con Nara para exponer su hartazgo: "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas".

Lejos de los descargos virtuales, Zaira se enfocó en mostrar su versatilidad estética en Le Café Lacoste. Allí lució un vestido largo de punto en tonos verdes con transparencias, botas de gamuza marrón y una cartera compacta a tono. Su recorrido por la ciudad incluyó un conjunto monocolor gris de pantalón ancho y abrigo oversized, que complementó con zapatillas deportivas y un pañuelo de seda sobre una gorra oscura.

La furia de Chaves fue contundente respecto a los rumores de terceros: "No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí. No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta, estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo". A este malestar se sumó el dato revelado por la influencer Pochi de Gossipeame, quien confirmó que la conductora dejó de seguir a las hermanas Nara en redes sociales, marcando un final drástico pese a que Zaira es la madrina de su hija Filipa.

Nara cerró su bitácora de estilo parisina con un sweater oversize verde claro y mini falda plisada, manteniendo una postura de indiferencia total ante los dichos de su antigua aliada. Mientras Paula sentenciaba un "estoy harta", Zaira prefirió que sus looks urbanos y su actitud relajada frente a los balcones franceses fueran su única declaración pública.