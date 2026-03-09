Los autos de producción nacional continúan liderando el mercado automotor argentino. Durante febrero, siete de los diez vehículos más vendidos del país fueron fabricados en Argentina, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El ranking del mes fue encabezado por la Toyota Hilux, con 2.212 patentamientos, seguida por el Fiat Cronos (2.026) y el Peugeot 208 (1.915).

Publicidad

En los siguientes lugares se ubicaron Ford Territory (1.550), Ford Ranger (1.338), Volkswagen Tera (1.333), Volkswagen Amarok (1.148), Volkswagen Polo (1.096), Chevrolet Tracker (1.082) y Peugeot 2008 (967).

De estos modelos, solo tres son importados: el Ford Territory, producido en China; el Volkswagen Tera, fabricado en Brasil; y el Volkswagen Polo, también proveniente del mercado brasileño.

Publicidad

El informe destaca que, aunque cada vez ingresan más vehículos importados, especialmente de origen chino, la preferencia del mercado argentino continúa inclinándose por los modelos producidos localmente o en la región.

Esta tendencia refleja el peso que todavía tiene la industria automotriz nacional, con plantas productivas en provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que abastecen gran parte de la demanda interna.