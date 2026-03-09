Condenaron a los hermanos que robaron y desfiguraron a una jubilada de 80 años

Los hermanos Gonzalo y Agustín Pavón enfrentaron este lunes al juez de Garantías Mariano Carrera tras ser señalados por un brutal asalto contra una mujer de 80 años en el departamento Rivadavia. Durante la audiencia, la fiscal Paula Arredondo, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, presentó el acuerdo de juicio abreviado que definió la situación procesal de ambos implicados.

El magistrado resolvió condenar a Agustín Pavón a la pena de 8 meses de prisión efectiva, al encontrarlo autor responsable del delito de robo. Por su parte, Gonzalo Pavón fue imputado por encubrimiento agravado; sin embargo, el juez dispuso su libertad inmediata al aplicar la excusa absolutoria contemplada en el Artículo 277 del Código Penal Argentino, la cual exime de pena a quienes actúan en favor de un pariente cercano.

La investigación, liderada por la Brigada Oeste, detalló la violencia del ataque que dejó a la víctima desfigurada. Según expresaron los investigadores, del domicilio sustrajeron una enorme cantidad de bienes: cuatro televisores (marcas Samsung, RCA, TCL y Daewoo), una impresora HP, proyectores, parlantes, una consola de videojuegos y un equipo DVR. Además, se llevaron bicicletas rodado 29, herramientas industriales como lijadoras y taladros, y electrodomésticos menores que incluían un tensiómetro y caloventores.

Fuentes policiales revelaron que Agustín Pavón posee antecedentes insólitos, ya que está señalado por haber ingresado a robar en la Comisaría 34ta meses atrás.