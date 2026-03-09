El consumo de carne de pollo en Argentina ronda los 50 kilos por habitante al año, una cifra que ubica al país entre los niveles más altos del mundo en este tipo de proteína.

Según el informe anual del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), durante 2025 el consumo aparente alcanzó los 49,4 kilos por persona, manteniendo un nivel estable respecto de años anteriores y consolidando el lugar del pollo en la dieta de los argentinos.

El mercado interno continúa siendo el principal motor de la cadena avícola. En gran medida, esto se explica porque el pollo suele ser una alternativa más económica frente a otras carnes, especialmente en contextos de inflación o pérdida de poder adquisitivo.

Durante 2025, el precio del pollo entero al consumidor aumentó alrededor de 19%, un incremento inferior al registrado por otras carnes, lo que ayudó a sostener la demanda en los hogares.

En términos productivos, la actividad también muestra una gran escala. El año pasado se registraron más de mil millones de pollos nacidos en el país, reflejando el crecimiento de la industria avícola y su capacidad de abastecer el mercado interno.

Además del consumo local, el sector mantiene una fuerte presencia internacional: Argentina exportó más de 206 mil toneladas de productos avícolas a 76 países durante 2025, con destinos importantes en Asia y África.

El crecimiento sostenido del sector se refleja también en el largo plazo: el volumen de producción actual triplica al registrado a comienzos de los años 2000, impulsado por mejoras tecnológicas y expansión industrial en toda la cadena avícola.