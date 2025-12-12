La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, anunció un nuevo aumento salarial del 2,5%, correspondiente a la inflación registrada en noviembre. Este ajuste eleva el salario inicial del sector por encima de los 2 millones de pesos, dentro del esquema de actualizaciones mensuales que se mantuvo durante todo 2025.

El aumento aplica sobre todas las remuneraciones, tanto las remunerativas como las no remunerativas, y abarca también los adicionales convencionales y no convencionales. Con esta suba, el incremento acumulado para los trabajadores bancarios en los primeros once meses del año alcanza el 27,9%, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2024.

Como resultado, el salario inicial se establece en $2.008.641,07. Asimismo, ambas partes acordaron continuar con este mecanismo automático de actualización salarial durante diciembre de 2025, así como en enero y febrero de 2026, replicando el sistema aplicado durante el año. La negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo para evaluar la evolución de precios y salarios.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que el acuerdo está orientado a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. “Una vez más garantizamos que los trabajadores bancarios continúen resguardando sus ingresos frente a la inflación”, afirmaron desde el sindicato.