La directora del Ballet Salta, Marina Tondini de Jiménez, fue condenada a 10 años de prisión por el abuso sexual de su nieto, en un caso que sacudió a la comunidad artística de Salta y del país. El fallo llegó tras la denuncia presentada en junio de 2022 por Emanuel Jiménez, quien declaró que los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron hasta los 17, durante visitas y estadías en la casa de su abuela en la capital salteña.

Tras conocerse la sentencia, Emanuel (que actualmente reside en Buenos Aires y continúa su carrera como bailarín) expresó alivio y satisfacción: “Esto fue Justicia, y ojalá sea un mensaje para las víctimas y sus familias”, declaró. Sin embargo, pese a la condena, Tondini de Jiménez continúa en libertad debido a que la sentencia aún debe atravesar instancias de apelación antes de quedar firme.

En su denuncia, realizada en una comisaría porteña, Emanuel detalló que los abusos no solo ocurrieron durante las visitas familiares, sino también durante vacaciones en Mar del Plata, y afirmó que su abuela lo amenazaba para mantener silencio. En una entrevista posterior, el joven manifestó su indignación por los reconocimientos que su abuela recibió en el ambiente artístico: “Es increíble que homenajeen a una violadora”, señaló. Además, agradeció el acompañamiento terapéutico, el apoyo familiar y el trabajo de los organismos de protección de víctimas durante el proceso judicial.

La causa avanzó a partir de pericias interdisciplinarias y del testimonio de familiares y personas vinculadas al ámbito del ballet. El juicio quedó a cargo de la fiscal Nayla Delgado, quien presentó las pruebas que derivaron en la condena de la histórica referente cultural.

El impacto en la comunidad artística ha sido profundo. Con más de cinco décadas de trayectoria al frente del Ballet Salta y como ex directora del Instituto de Música y Danzas de la provincia, Tondini de Jiménez era una figura destacada del ámbito cultural. Tras conocerse el fallo, el instituto emitió un comunicado aclarando que la sentencia “no está firme” y que la acusada “permanece eximida de prisión”, cumpliendo con todas las obligaciones procesales mientras se sustancian los recursos de apelación.

El Ballet Salta también expresó su respeto por el funcionamiento del sistema judicial y el trabajo de los organismos intervinientes, evitando realizar valoraciones públicas sobre el contenido del veredicto o las circunstancias del proceso.