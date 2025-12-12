La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) volvió a advertir sobre el creciente hostigamiento a periodistas y medios en el país, y expresó su preocupación por los riesgos que implicaría el nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno nacional. La entidad, que nuclea a los principales medios de comunicación del país, enfatizó que la libertad de expresión es “un pilar fundamental de la democracia” y pidió que se garantice un clima libre de presiones para el ejercicio profesional.

Durante la cena por el 63° aniversario de Adepa, su presidente Martín Etchevers destacó la “actitud reciente del Gobierno” de convocar al diálogo con distintos sectores, aunque remarcó la necesidad de que cualquier reforma legal respete los avances jurisprudenciales de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la despenalización del desacato y la exclusión de figuras penales cuando exista interés público.

En su mensaje, Adepa denunció que “el hostigamiento y la estigmatización de periodistas y medios se han intensificado”, e hizo especial foco en las presiones ejercidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra periodistas deportivos por sus coberturas y opiniones. Según la entidad, estas prácticas resultan inaceptables y afectan el derecho de la sociedad a estar informada.

La organización también alertó que varios artículos del proyecto de nuevo Código Penal podrían afectar el trabajo periodístico, limitar el acceso a la información pública y contradecir estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Por ello, instó a que el debate parlamentario incorpore salvaguardas que protejan el ejercicio profesional de los trabajadores de prensa.

ADEPA pidió además un compromiso claro del Estado y de todos los actores sociales para resguardar la libertad de prensa. “El periodismo cumple un rol esencial en la sociedad y debe poder ejercerlo sin condicionamientos”, expresó la entidad, al tiempo que llamó a reforzar los mecanismos de protección frente a presiones, amenazas o intentos de censura directa o indirecta.

La entidad concluyó que el fortalecimiento democrático requiere respeto absoluto al derecho a la información, y reiteró su preocupación frente a cualquier iniciativa o práctica que pueda vulnerar ese principio fundamental.