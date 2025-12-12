El Inter Miami atraviesa un momento histórico tras consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) por primera vez desde su creación en 2018, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como figuras principales. En medio de los festejos, la franquicia confirmó un movimiento clave: la compra definitiva del pase de De Paul al Atlético de Madrid por 15 millones de dólares, cerrando así su continuidad a largo plazo.

El mediocampista ex-Racing firmó contrato hasta diciembre de 2029 y pasará a integrar el selecto grupo de jugadores franquicia del club, junto al propio Messi. Esta designación, instaurada en 2007 con la llegada de David Beckham a la MLS, permite a cada equipo superar el tope salarial anual con hasta tres futbolistas de excepción.

Desde su llegada al Inter Miami, De Paul disputó 20 partidos, marcó dos goles y ya suma un título, convirtiéndose en una pieza central del esquema que llevó al equipo a consagrarse en la liga estadounidense.

Mientras asegura a una de sus figuras, el club también avanza en la renovación del plantel. Ya se confirmaron las salidas de Marcelo Weigandt, quien regresará a Boca Juniors, y de Tadeo Allende, que volverá al Celta de Vigo. Además, se espera una definición sobre el futuro de Luis Suárez, cuyo destino podría estar fuera de Estados Unidos. Por su parte, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba quedaron desvinculados tras comunicar su retiro.

Con el campeonato en mano y la continuidad de De Paul garantizada, Inter Miami apuesta por mantener su proyecto competitivo y consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la MLS.