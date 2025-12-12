Un impresionante hallazgo se produjo durante un operativo ordenado por el juez federal Daniel Rafecas en una mansión de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar. En el lugar, presuntamente asociado a testaferros del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encontraron 54 vehículos de alta gama guardados dentro de un galpón de grandes dimensiones.

Según informaron fuentes judiciales, entre los vehículos secuestrados hay 45 autos de lujo o de colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings. Todos figuran como propiedad de la firma Real Central SRL. Entre los modelos identificados se encuentran varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe, además de otras unidades antiguas cuya identificación continúa en proceso.

La mansión allanada presenta como titulares registrales a un monotributista y una jubilada, situación que despertó sospechas en la investigación. El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana y contó con la participación de seis peritos designados para la tasación de la finca y de los bienes incautados: tres pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia y tres al Colegio de Martilleros de San Isidro.

La Justicia federal ordenó el secuestro y la tasación completa de todos los vehículos para avanzar en la causa, mientras continúa la investigación sobre el origen de los bienes y la eventual participación de presuntos intermediarios ligados al titular de la AFA.

El hallazgo, uno de los más relevantes en materia patrimonial en los últimos meses, potencia las líneas de investigación sobre maniobras económicas y la posible utilización de testaferros en la adquisición de propiedades y activos de gran valor.