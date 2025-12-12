Un niño de 2 años resultó gravemente herido en la ciudad mendocina de Lavalle luego de ser atropellado por su propio padre, quien realizaba una maniobra marcha atrás con su camioneta. El trágico hecho ocurrió pasadas las 15, cuando el hombre, de 32 años, conducía una Ford F-1000 por la calle Eugenio Montenegro y embistió involuntariamente al pequeño al no advertir su presencia.

Según publicó el medio Los Andes, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde recibió atención inicial. Allí los médicos diagnosticaron politraumatismos por accidente vial, una posible fractura de pelvis y compromiso funcional en un miembro superior, lesiones que motivaron su derivación a un centro de mayor complejidad.

Debido a la gravedad del cuadro, el niño fue llevado en ambulancia al Hospital Notti, acompañado por su madre, mientras se implementaba un cordón de custodia sanitaria coordinado por el Centro Estratégico de Operaciones. Móviles policiales escoltaron el traslado para evitar demoras y garantizar condiciones seguras.

Por disposición del fiscal Dr. Peñaranda, de la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle, se ordenaron peritajes de Policía Científica tanto en el vehículo como en el sitio del siniestro, así como un test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo. La investigación continúa para determinar las circunstancias completas del hecho.