La Justicia federal allanó una mega estancia de más de diez hectáreas en Pilar, propiedad que la denuncia judicial atribuye al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino, a través de presuntos testaferros. El operativo, ordenado por el juez Daniel Rafecas, incluyó la requisa de la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, donde peritos especializados llevan adelante la tasación integral del predio.

Durante el procedimiento, la Policía Federal secuestró 54 vehículos para ser valuados: 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. En paralelo, efectivos realizaron allanamientos en un complejo de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires para localizar otros 59 autos de alta gama registrados a nombre de Real Central SRL, firma señalada en la denuncia como vehículo de operaciones inmobiliarias y patrimoniales asociadas al caso.

Publicidad

La investigación surgió de una presentación de la Coalición Cívica, encabezada por el equipo de Elisa Carrió, que advirtió que Real Central SRL adquirió una extensa propiedad en Misiones al 4000, Villa Rosa, compuesta por dos lotes de más de 105 mil metros cuadrados. Según la denuncia, el predio funciona como una quinta de grandes dimensiones con autos de colección, haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

Documentación incorporada al expediente muestra que la casa había sido comprada en 2017 por el exfutbolista Carlos Tévez, quien la vendió en 2023 a Malte SRL, una sociedad presuntamente vinculada al entorno de Toviggino.

Publicidad

Como parte del avance judicial, el juez Rafecas prohibió la salida del país de los socios de Real Central SRL, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino. La medida se tomó tras un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló actividad económica, patrimonio y movimientos financieros de la firma, la cual aparece como titular tanto de la estancia de diez hectáreas como de otra propiedad de alto valor en Pilar.

La causa sigue en pleno desarrollo y se espera que el análisis pericial sobre bienes, vehículos y documentación financiera determine los próximos pasos del expediente.