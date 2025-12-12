Un golpe significativo al narcotráfico se concretó en San Juan luego de más de 10 meses de investigación criminal coordinada, que permitió desarticular una organización dedicada a la venta de estupefacientes en distintos puntos del Gran San Juan. El operativo se realizó durante la madrugada del jueves 4 de diciembre, bajo la supervisión de la Justicia Federal, en el marco de una causa compleja.

La investigación derivó en 18 allanamientos simultáneos en barrios de Santa Lucía, Chimbas y Rawson, con la participación de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina. Además, contaron con el apoyo de unidades especiales y canes detectores de narcóticos. Como resultado, fueron detenidas 16 personas y se secuestraron aproximadamente seis kilogramos de cocaína, más de 13 millones de pesos, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Durante las pesquisas también se detectaron vínculos con personas privadas de la libertad, lo que motivó allanamientos en el ámbito penitenciario, realizados con la colaboración del Servicio Penitenciario Provincial. En esos procedimientos se incautaron estupefacientes y dispositivos de comunicación, reforzando la relevancia del trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado para combatir el narcotráfico y prevenir nuevas acciones delictivas en la provincia.