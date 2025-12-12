Etchevers pidió “bajar la pirotecnia verbal” y volver a enfocarse en lo esencial

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) celebró su 63º aniversario con una cena que reunió a más de 350 figuras de la política, la Justicia, la academia y los medios en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Allí, el presidente de la entidad, Martín Etchevers, ofreció un discurso que se transformó en el eje de la velada y que repasó los desafíos que enfrenta el periodismo argentino en un escenario de cambios acelerados.

“Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial”, sintetizó Etchevers al analizar la tensión natural entre prensa y poder político. Señaló que esa relación, inherente a toda democracia, no tiene por qué convertirse en un conflicto traumático. “El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo”, afirmó ante un auditorio colmado de autoridades nacionales, jueces, legisladores, diplomáticos y referentes de medios de todo el país.

En su mensaje, el presidente de Adepa subrayó que la independencia es clave para garantizar la libertad de expresión y que el aporte periodístico debe entenderse como una contribución a la transparencia de la gestión pública. “No se trata de poner obstáculos ni de impedir los cambios. Se trata de aportar una visión externa al fragor de la administración; de exponer situaciones muchas veces invisibilizadas por quienes gestionan”, sostuvo.

Publicidad

Etchevers también recordó el rol fundamental que tuvo el periodismo tras la recuperación democrática hace cuatro décadas. Homenajeó a los jueces que encabezaron el Juicio a las Juntas en 1985 y destacó que la credibilidad institucional pudo reconstruirse gracias a la valentía de quienes “pusieron la verdad por delante, sin vedetismos, ni revanchismos”. Remarcó que sin libertad de expresión “no hay ciudadanía plena” y que la reconstrucción democrática fue posible porque el país recuperó la confianza en la palabra pública.

En otro tramo de su discurso, el titular de Adepa advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector ante el avance de las plataformas tecnológicas y la irrupción de la inteligencia artificial. Explicó que los contenidos periodísticos alimentan a los motores de IA y que es imprescindible resguardar la propiedad intelectual sin encarecer el acceso de la ciudadanía a la información. “El sostén de los lectores es la manera más genuina de garantizar un periodismo independiente de intereses políticos y comerciales”, destacó.

Publicidad

El dirigente también hizo un llamado al Congreso, de cara al debate del nuevo Código Penal, para que se mantengan los criterios que permitieron la despenalización del desacato y la eliminación de penas de prisión en casos vinculados al derecho al honor. “El honor se protege, pero cede ante el interés público”, afirmó al insistir en que la libertad de expresión debe ser un pilar sostenido por todas las instituciones.

Para cerrar, Etchevers valoró la actitud de distintos sectores que buscan recomponer el diálogo político y social y destacó que la convivencia democrática requiere menos estridencia y más acuerdos. “Cuando baja la pirotecnia verbal, todos podemos volver a enfocarnos en lo esencial”, reiteró, en una frase que marcó el clima de una noche que volvió a poner en el centro el valor de la palabra y el rol del periodismo en la vida pública argentina.