El auge del turismo de compras que en algún momento se centró en Chile se ha trasladado a Ciudad del Este, impulsado por las notables diferencias de precios. El movimiento de viajeros argentinos hacia la ciudad paraguaya es masivo: datos de la Dirección de Migraciones de Paraguay indican que, solo en el primer semestre de 2025, ingresaron unos 6,9 millones de ciudadanos de ese país. De hecho, los argentinos ya representan cerca del 40% del total de visitantes de Ciudad del Este.

Este centro comercial es altamente valorado por los turistas que buscan productos como indumentaria, perfumes o electrónicos a valores más accesibles. La clave de la ventaja económica radica en que Ciudad del Este opera con un régimen aduanero especial, casi como una zona franca, con aranceles reducidos o nulos.

Las ofertas resultan contundentes: la ropa de marca se encuentra a mitad de precio. En tecnología, que incluye televisores, celulares, notebooks y consolas como la PlayStation 5, los descuentos alcanzan el 30%, 40% y hasta el 50% menos en comparación con los precios en Argentina.

Consejos para comprar y pagar

Para garantizar una experiencia exitosa, es fundamental no marearse con la inmensa oferta. Los expertos aconsejan armar un listado de compras previo y consultar precios en línea en las páginas oficiales de las tiendas grandes para asegurar la calidad y los valores. También es vital evitar a los vendedores ambulantes que ofrecen guías o "ayuda", y elegir siempre tiendas oficiales y reconocidas para eludir estafas o la compra de productos falsificados.

En cuanto a los métodos de pago, la mayoría de los comercios grandes manejan sus precios en dólares. Es un requisito que los billetes de U$S100 sean nuevos ("azules"), y algunos lugares aceptan los de U$S50, pero casi ningún establecimiento admite billetes de "cara chica".

Un dato importante es el horario: muchos comercios cierran temprano, entre las 14 y las 16 (la misma hora de Argentina durante el verano), aunque los shoppings extienden sus horarios y permiten estacionar.

Límites aduaneros

A pesar de los tentadores precios, existen límites legales para lo que se puede ingresar a Argentina. Para quienes cruzan por tierra, la franquicia de compras es de U$S300 por persona mayor de 16 años, mientras que los menores de edad tienen permitido ingresar U$S150. Las franquicias de los miembros de un grupo familiar pueden acumularse.

Es importante notar que un celular y una notebook o tablet no se computan dentro del monto de la franquicia personal. Si el viajero supera el límite permitido, se le aplica un impuesto del 50% sobre el excedente, calculado al dólar oficial para los ciudadanos argentinos.

Existe, además, una franquicia adicional de U$S500 por persona adulta si la compra se realiza en el duty free shop de Puerto Iguazú.