San Martín puso en marcha el armado del plantel para la temporada 2026 y anunció oficialmente a su primera incorporación: Federico Murillo. El defensor de 28 años rubricó su contrato con la institución y se convirtió en el primer refuerzo confirmado para afrontar el próximo torneo con el objetivo firme de pelear el ascenso.

Murillo llega desde San Martín de Tucumán, club en el que fue dirigido por el actual entrenador verdinegro, Ariel Martos. Ese antecedente, sumado a su experiencia en la categoría, fue determinante para su desembarco en Concepción. Nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos, el lateral derecho tiene un recorrido consolidado en el fútbol de ascenso, con pasos por Flandria y Ferro Carril Oeste, donde acumuló minutos, proyección y regularidad. En San Martín confían en que su llegada aporte solidez y presencia en una zona clave de la cancha.

Publicidad

Con el primer refuerzo abrochado, el club ajusta detalles para el inicio de la pretemporada. Los futbolistas con contrato vigente fueron citados para el viernes 3 de enero, mientras que el inicio formal de los trabajos está previsto para el lunes 5. Toda la preparación se realizará en la provincia y tendrá como sede principal las instalaciones del club, donde se enfocarán en la puesta a punto física y futbolística.

Además de la incorporación de Murillo, San Martín anunció dos renovaciones importantes: el arquero Maximiliano Velazco continuará ligado a la institución, al igual que el defensor lateral izquierdo Dante Álvarez. Ambas continuidades fueron celebradas por el cuerpo técnico, que considera a estos jugadores piezas fundamentales para el proyecto deportivo de la próxima temporada.