Este viernes se le otorgó una suspensión de juicio a prueba a Laura Salinas Hidalgo, denunciada por su madre adoptiva, Liliana Salinas, por agresiones físicas y malos tratos. El caso había sido investigado por el fiscal Adrián Riveros, quien avanzó con la imputación tras la denuncia presentada en julio.

Durante la audiencia, la jueza Ana Carolina Parra resolvió dictar una probation que obliga a la acusada a pagar 40.000 pesos y cumplir 40 horas de trabajo comunitario en la Municipalidad de Rawson. Si completa esas condiciones, la acción penal quedará extinguida y no deberá cumplir pena de prisión.

Según se describió en la exposición realizada ante el tribunal, Liliana no solo sufrió golpes y otros episodios de violencia por parte de su hija adoptiva, sino que además atravesó recientemente la muerte de su otra hija, situación que agravó su vulnerabilidad.

Con la resolución judicial, el expediente quedará en suspenso mientras Laura cumpla con lo ordenado por la magistrada. De completar con éxito las obligaciones impuestas, la causa será archivada sin antecedentes penales en su contra.