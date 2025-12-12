Una nueva escalada de tensión entre taxistas y choferes de aplicaciones quedó registrada este viernes en pleno centro sanjuanino. El episodio se produjo sobre avenida Rioja, pasando Rivadavia, cuando un taxista se cruzó con un conductor que trabajaba para las plataformas Didi/Uber y lo enfrentó para exigirle que se retirara de la zona.

Según se observa en la filmación que el propio taxista hizo con su teléfono, el trabajador del servicio tradicional se bajó del vehículo y encaró al chofer de la app. En el video se escucha claramente cómo le reclama: “Todavía no es legal el Didi y el Uber, retirate, buscate algo honesto”. Acto seguido, remata con una amenaza directa: “La próxima vez que te veamos en la parada no va a haber otro aviso”.

El conductor de la aplicación permaneció dentro de su vehículo, mientras otros automovilistas que circulaban por la zona observaron la situación sin intervenir. La escena, breve pero tensa, volvió a poner sobre la mesa un conflicto que se repite desde que las apps comenzaron a operar en la provincia.

Si bien no hubo intervención policial en este caso, el video circuló entre grupos de choferes y generó debate sobre la necesidad de establecer reglas claras de convivencia entre las distintas modalidades de transporte.

