El Banco Nación anunció un aumento en la tasa de interés para sus depósitos a plazo fijo a 30 días, estableciendo un rendimiento anual del 47%, una de las más altas disponibles en el mercado financiero argentino.

Esta decisión se produjo luego de las elecciones en Buenos Aires, donde el triunfo del peronismo generó movimientos en el mercado cambiario, elevando el precio del dólar. En este contexto, el Banco Nación y otras entidades podrían seguir ajustando las tasas para retirar pesos de la circulación y controlar la presión sobre la moneda estadounidense.

Tras un periodo en que la tasa de interés tocó un mínimo del 28%, el Banco Central impulsó un aumento de los rendimientos a través de los bancos, buscando absorber el exceso de pesos en la economía. Este mecanismo contribuyó a que el dólar, que había alcanzado los $1.390, descendiera hasta $1.315, aunque en semanas recientes mostró cierta recuperación.

Además del plazo fijo a 30 días con una tasa anual del 47%, el Banco Nación ofrece las siguientes tasas para distintos períodos:

60 días: 46%

90 días: 46%

120 días: 46%

180 días: 46%

365 días: 46%

Para quienes decidan invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el interés generado al finalizar ese mes será de $38.630,14, sumándose al capital inicial.